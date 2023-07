Fiorentina | Barone | «Il Viola Park? Abbiamo creato una famiglia all’interno…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Joe, direttore generale della, ha parlato a margine della presentazione di Daniele Galloppa come nuovo tecnico della Primavera Joe, direttore generale della, ha parlato a margine della presentazione di Daniele Galloppa come nuovo tecnico della Primavera. PAROLE – «Sono molto soddisfatto perché il cammino di Galloppa è all’interno della società stessa, è un segnale che fa capire che dall’interno si può crescere. Galloppa è qui da tanti anni ha fatto bene con l’Under 17 e questa sarà una nuova vita per la Primavera. Ilunaall’interno, c’è un ritrovo anche per gli allenatori dall’Under 8 alla prima squadra, lo spogliatoio è unico e c’è una sala d’attesa per ...