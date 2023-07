Fingono un malore per strappare un passaggio all’ambulanza | tiktoker denunciati

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 11 luglio 2023) Due20enni (di cui non conosciamo il nome), residenti nel Milanese, si trovavano in via Piane, a Coriano quando, la scorsa domenica, hanno deciso di simulare una situazione d’emergenza per rimediare una bordo di un’ambulanza e raggiungere la città di Riccione. Come dichiarato nell’incipit del filmato pubblicato sul profilo social di @ssikerim, uno dei giovani ha effettuato una chiamata al 118, fingendo che l’amico fosse (inspiegabilmente) svenuto: “Pov: quando sei in campagna e non ci sono mezzi”, si legge nella didascalia del video. Durante la telefonata con l’operatore sanitario, uno dei due ragazzi ha spiegato che il compagno si era accasciato a terra nel corso di una passeggiata e, per questo, aveva pensato di farlo sdraiare su una panchina. Successivamente ha descritto i sintomi del finto malato, trattenendo a stento le risate: ...