Fingono di star male e poi Lo sfregio dei magrebini all' ambulanza

Pensare una bravata e finirla con una denuncia per interruzione di servizio pubblico e procurato allarme. E' quanto successo a due giovani milanesi che hanno finto un malore per avere un passaggio da ...Cosa si vede nel video su Tiktok Si vedono due ragazzi intorno ai 20 anni d'età, in buono stato di salute, cheun problema e chiamano il 118 per poter far arrivare i sanitari.

Fingono di star male e vanno a Riccione con l'ambulanza. Il video della bravata RaiNews

I giovani hanno finto un malore per realizzare il video che ha ottenuto 50mila visualizzazioni sul social media in meno di un giorno