Final Fantasy XVI | la recensione | le meraviglie della sedicesima fantasia finale

Leggi su screenworld

(Di martedì 11 luglio 2023) Lae, l’immenso mondo di Valisthea e un giovane che potrebbe ricordare a qualcuno Jon Snow, l’iconico protagonista de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Non potremmo aprire diversamente la nostradiXVI, la nuova esperienza videoludica proposta da Square Enix che ha raggiunto un notevole record di vendite. Ci siamo presi qualche giorno in più – in realtà ben più di una settimana – per esaminare lae proposta da Naoki Yoshida e il suo team, andando ben oltre lo schermo come adoriamo fare e scoprendo, in effetti, di avere davanti un’opera sensazionale e immensa, oltre che titanica sotto ogni punto di vista. Anche se non è un termine che usiamo con leggerezza, ...