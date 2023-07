Fiesa Confesercenti aderisce alla carta “Dedicata a te” per i nuclei familiari in stato di bisogno

(Di martedì 11 luglio 2023) ROMA –a te”, la misura introdotta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per iindi. L’adesione è stata confermata questa mattina a Palazzo Chigi,presenza dei ministri Lollobrigida e Giorgetti, da Daniele Erasmi, Presidente Nazionale dei. Le attività commerciali associatesupporteranno l’iniziativa attraverso una convenzione in cui si impegnano a predisporre una scontistica aggiuntiva del 15% da attuare mediante riduzione immediata del conto spesa o riconoscendo un buono utilizzabile successivamente. I ...

All'iniziativa ha aderito anche. "Le attività commerciali associatesupporteranno l'iniziativa attraverso una convenzione in cui si impegnano a predisporre una scontistica ...Aderisce anche: le attività commerciali associatesupporteranno infatti l'iniziativa attraverso una convenzione in cui si impegnano a predisporre una scontistica aggiuntiva ...... si affianca al presidente regionale Daniele Erasmi, diventato presidente nazionale delle imprese della distribuzione alimentare riunite nella, e al direttore regionale Lido ...

Alimentare: Fiesa Confesercenti aderisce a 'Dedicata a te', l ... Confesercenti Nazionale

La carta Dedicata a te "è uno strumento utile", secondo il presidente di Fiesa Confesercenti, Daniele Erasmi. (ANSA) ...È oramai in vigore il decreto che istituisce nuovi buoni spesa per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità con uno stanziamento di 500 milioni di euro per il 2023. Il decreto, firmato dai mi ...