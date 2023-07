Fiducia e professionalità | le chiavi del successo di HkStyle nell’informatica avanzata

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 luglio 2023) Un team di professionisti altamente qualificati al servizio delle aziende per aumentarne le prestazioni dell’infrastruttura IT e la fluidità dei processi lavorativi: la mission diè questa, ma il lavoro della squadra è ben più dinamico e complesso. L’azienda fondata nel 2007 da Stefano Biffi, attuale CEO di, è una realtà bergamasca in piena crescita che opera nel settore dell’assistenza informatica. Progettazione, gestione e realizzazione di strutture IT; sicurezza informatica; telefonia fissa e mobile e connettività sono le sue aree di specializzazione. Con le sue due sedi di Presezzo e Treviolo e i suoi 15 dipendenti oggiè un punto di riferimento sul territorio. Da sempre fonda il suo lavoro sulla competenza e la disponibilità dei tecnici, sulla serietà e la qualità dei servizi ...