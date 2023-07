FI | Tajani | ' con Marina parlo ogni giorno | chi vuole si candidi al posto mio alla presidenza'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug (Adnkronos) - FI in calo nei sondaggi? "Ci hanno dati per morti, scomparsi, estinti più o menoanno, dal 1994 ad oggi. Saranno forse le preoccupazioni dei soliti tre o quattro parlamentari, guardi, potrei fare i nomi e cognomi". Lo dice Antonioa 'Repubblica'. "Balle, insomma. Quanto meno con me, nessuno ha manifestato preoccupazione all'interno del partito", spiega ancora il ministro degli Esteri aggiungendo: "E ancora c'è qualcuno che vorrebbe farmi la morale? Sfido chiunque a venire allo scoperto". Per fare cosa? "Sabato c'è il Consiglio nazionale. Vorrei che chi la pensa in maniera difforme lo dica apertamente. Anzi, sialmiodel partito. Confrontiamoci, mettiamociprova. Io non ho nulla da ...

A centro pagina spicca la riunione della Nato ('Il summit della Nato si apreil sì di Erdogan all'ingresso della Svezia'). ': FI fedele al governo altrimenti dovrei dimettermi', si legge ...Così il ministro degli Esteri, Antonio, su Twitter, nel giorno in cui prende avvio il ...altro ingresso ed è quello dell'Ucraina ma Biden frena mot8vando di attendere la fine del conflitto...

