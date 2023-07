Federico Rossi | il bacio organizzato a tavolino? “Hanno portato la ragazza all’ultimo | doveva aspettare le 23”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) I social, si sa, sono la voce del popolo (a volte anche quella della verità). Qualche giorno fa, in occasione dei Tim Summer Hits a Rimini in onda su Rai2,è sceso tra il pubblico durante la sua esibizione. Il motivo? Il cantante dell’ex duo Benji e Fede ha voluto baciare appassionatamente una “fan” presente tra le prime file del pubblico e cantare con lei parte del suo nuovo singolo, Maledetto mare. Un momento che ha creato non solo interesse mediatico e scalpore tra il pubblico, ma anche qualche dubbio tra i fan presenti in Piazza Fellini. Alcune ragazze presenti sottopalcoripreso quella scena e si sono accorte che il momento in questione non era nient’altro che una gag (mal) organizzata. Subito dopo l’esibizione infatti, sotto il video pubblicato dal profilo Instagram di Warner Music, sono apparsi i commenti ...