(Di martedì 11 luglio 2023) La moe tiktoker, che si è appenata con Manuel, figlio dell'attore comico, ha commosso la rete con un video virale su TikTok. Dopo il matrimonio, ancora in abito daha visitato la, lasciandovi il suodi nozze . @Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita dacome hai sempre detto...

Protagonista di questo video è, modella e compagna di Manuel Salvi, figlio dell'attore comico Enzo Salvi. La neo sposa, finita la cerimonia, ha tolto i tacchi, ha indossato le ...'Non potevo non venire. Volevo che mi vedessi vestita da sposa come hai sempre detto'.ha appena sposato Manuel Salvi , figlio del comico Enzo Salvi , e il suo primo pensiero dopo la celebrazione in chiesa è stato andare a far visita alla nonna al cimitero . Il video, ...Al termine della celebrazione del matrimonio- modella e compagna di Manuel Salvi, figlio dell'attore comico Enzo Salvi - ha tolto i tacchi, indossato le sneakers ed è corsa al cimitero. Qui, dove riposa la nonna, ha deposto il ...

Federica Stazzi si sposa e porta il bouquet sulla tomba della nonna. E' la nuora di Enzo Salvi Gazzetta del Sud

La modella e tiktoker, Federica Stazzi, che ha sposato Manuel Salvi, figlio del comico romano, ha postato il video con il vestito bianco al cimitero. Oltre due milioni di visualizzazioni ...Si chiama Federica Stazzi la giovane che, dopo il sì, ha indossato un paio di sneaker e, ancora con il suo abito da sposa, ha portato il suo bouquet ...