Federica Nargi | il costume in stile cut out ha conquistato tutte | un must have a meno di 40 euro

Leggi su newstv

(Di martedì 11 luglio 2023)pazze per ilintero di: modello cut out e prezzo abbordabile, lasciati ispirare dal look dell’ex velina.intero o due pezzi? È questo uno dei dilemmi di ogni donna, quando è in procinto di scegliere il look per una giornata in spiaggia. C’è chi ama la comodità del body ma, nello stesso tempo, non vuole rinunciare al senso di “libertà” del bikini. Se ti dicessimo che c’è una soluzione che mette d’accordo tutti? È locut out, che sta letteralmente spopolando sulle passerelle dei principali brand di moda. Ilintero dipiace a tutti: comodo ed economico – credits Instagram @fede(Newstv.it)Si tratta di veri e propri tagli, di aperture sul tessuto, che ...