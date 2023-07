FdI cresce di mezzo punto e aumenta il distacco sul Pd. Frena l'effetto Cav. per FI

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 luglio 2023) Nell'ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7 Fratelli d'Italia guadagnae sale al 28,8 per cento. Più leggera è invece la crescita del Pd che raggiunge il 20,4 per cento ottenendo lo 0,3 per cento. Perde terreno il Movimento 5 stelle (-0,4 per cento) ponendosi al 15,9 per cento, mentre la Legadi uno 0,4 per cento e torna al 10 per cento. Segno meno invece su Forza Italia che scende dello 0,3 per cento (7,2 per cento), Azione e Verdi e Sinistra calano dello 0,1 per cento (rispettivamente 3,6 per cento e 3,2 per cento). In perdita, dello 0,2 per cento, anche Italia viva (2,8 per cento) e +Europa (2,4 per cento). Salgono Per l'Italia con Paragone dello 0,2 per cento (2,1 per cento) e Unione popolare dello 0,1 per cento (1,8 per cento). Un sondaggio c'è stato anche sul caso Santanchè. Secondo la ...