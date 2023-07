Fazzoletto di carta in lavatrice | lo stratagemma per rimediare al danno

Leggi su dilei

(Di martedì 11 luglio 2023) Almeno una volta nella vita è capitato a ognuno di noi: dimenticare undinella tasca dei jeans o della giacca è un errore da principianti in cui però è facile ricadere ogni tanto, a causa della fretta o di un po’ di disattenzione. Il risultato è davvero spiacevole, perché dopo il lavaggio inci ritroviamo con unbagnato e ormai sbriciolato che riempie di pezzettini bianchi il nostro bucato. E così i panni, pronti per essere stesi ad asciugare e poi utilizzati, sono irrimediabilmente da rilavare. In realtà, esistono alcuni trucchetti perfacilmente al. Scopriamo insieme i più efficaci. Cosa succede se si lascia undiinUndi ...