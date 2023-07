Farmacia Salvo D’acquisto | dal 1°settembre parte la consegna a domicilio gratuita per ordini superiori ai 30 euro

(Di martedì 11 luglio 2023) Fiumicino – Non riesci a passare in, ma hai bisogno di medicinali? Ora puoi acquistare farmaci e quello che ti occorre comodamente da casa tua: ladi Palidoro amplia il servizio “Farma Taxi” a tutti i clienti residenti nel Comune di Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri. “La– spiega il dott. Marco Tortorici – per chi effettua un ordine superiore a 30. Chi supererà questa cifra, infatti, avrà la possibilità di ricevere quanto ordinatomente e direttamente a casa propria. Il servizio disarà attivo a partire dal2023. Per ogni richiesta di farmaci ricordiamo che è obbligatoria la ricetta medica in ...

Era stata lei, dopo aver udito il crepitio delle fiamme, a dare l'allarme e a mettersi in. I militari avevano acquisito immediatamente i video delle telecamere di unae di alcune ...Io insegno la biochimica in vari corsi di laurea della Facoltà die Medicina, e, sebbene i ... mi suggerisce almeno una cosa: che la marginalizzazione sociale e l'esclusione,casi ...Alla fine, però, si è scoperto che il farmaco era disponibile soltanto nelladella facoltà medica dell'Università di Ginevra. Una equipe della Croce Rossa si è messa subito in viaggio verso ...

Farmacia Salvo D’acquisto: dal 1°settembre parte la consegna a ... Il Faro online

Ieri sera, poco prima delle 20, rapina in nella farmacia comunale di Via Bellariva. Un uomo, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, è entrato nel negozio armato di coltello. Dopo aver oltr ...Sta accadendo una piccola rivoluzione nel mondo dei presidi sanitari al cittadino. È noto come, ormai da anni, la capillarità del servizio sanitario sia carente, con lunghe liste di attesa anche solo ...