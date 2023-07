Farmaci per dimagrire | indagine dell’Ema su Saxenda | Wegovy e Ozempic | rischio suicidi

(Di martedì 11 luglio 2023) Potrebbe esserci una correlazione – e, per questo, l’Agenzia europea del Farmaco, l’Ema, sta indagando – fra iutilizzati pere ildio. L’Agenzia europea del farmaco Ema sta conducendo una revisione sui nuoviper perdere peso e su un possibile collegamento con un aumento deldio, dopo aver ricevuto un alert dall’ente regolatorio islandese relativo a tre possibili casi. L’avvio della revisione da parteè stato confermato a diversi media internazionali. L’Ema ha spiegato che il suo Comitato per la farmacovigilanza (Prac) indagherà sul possibile link con pensieri suicidari e autolesionismo esaminando iche contengono semaglutide o liraglutide, cioè ...

Farmaci: medicinali per dimagrire, Ema indaga sul rischio di suicidio Il Sole 24 ORE

