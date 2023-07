Farmaci dimagranti e rischio suicidio | 150 segnalazioni

(Di martedì 11 luglio 2023) La revisione dell'agenzia europea del farmaco si chiuderà a novembre Sono “circa 150” le “di possibili casi di autolesionismo e pensieri suicidari” in persone che utilizzano medicinali a base di liraglutide e semaglutide – usati per la perdita di peso e il trattamento del diabete di tipo 2 – che “le autorità hanno recuperato e stanno analizzando”. Lo precisa l’Agenzia europea del farmaco (Ema), in una nota ufficiale sulla revisione avviata dal comitato Prac su questi prodotti. Il riesame della sicurezza di Ozempic (semaglutide), Saxenda (liraglutide) e Wegovy (semaglutide) “è iniziata il 3 luglio ed è stata estesa per includere altri agonisti del recettore Glp-1. La revisione dovrebbe concludersi nel novembre 2023”, prevede l’ente regolatorio Ue. La revisione – spiega l’Ema – è stata avviata dall’Agenzia del farmaco islandese dopo ...

Milano, 11 lug. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema sta conducendo una revisione sui nuovi farmaci per perdere peso e su un ...