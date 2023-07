Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore | pm | escluso atto volontario - Indagata non in grado di sostenere l' udienza

- - > Leggi Anchea Santo Stefano di Cadore: convalidato fermo, donna in psichiatria Leggi Anche Santo Stefano di Cadore (Belluno), auto investe: tre morti e due feriti ...È stato lì che la donna ha rischiato già un incidente, prima del tragico impatto con laveneziana, sfiorando un'auto che stava uscendo da una strada laterale. Il procuratore ha poi escluso ...BELLUNO, 11 LUG "Quella di un gesto volontario è una ipotesi da consegnare alle astrazioni: più probabile uno stato d'ira che non sappiamo da cosa dipenda". Lo ha detto oggi il capo della Procura di ...

L'incidente di Santo Stefano di Cadore, in cui una famiglia è stata travolta dall'automobilista tedesca Angelika Hutter, non sarebbe stato causato da un atto volontario. Lo ha precisato il procuratore ...La 31enne tedesca non ha travolto la famiglia di proposito. Secondo il procuratore di Belluno a supporto di questa ipotesi non ci sono elementi concreti. Dalle analisi sul cellulare è inoltre emerso c ...