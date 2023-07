Famiglia investita e uccisa in Cadore | il procuratore | “Indizi di disagio psichico nella donna” Forse scatto di ira all’origine del gesto

(Di martedì 11 luglio 2023) “Su Angelika Hutter varidi” e “nessuna capacità di contenimento dell’ira”. Parola delcapo di Belluno, Paolo Luca, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulle indagini sull’incidente che giovedì 06 luglio a Santo Stefano diha portato alla morte di tre persone appartenenti alla stessae all’arresto della 30enne tedesca alla guida dell’auto che è risultata negativa agli esami tossicologici. Secondo quanto emerge dalle dalle parole di Luca, l’auto guidata da Hutter “viaggiava ad una velocità costante, ad almeno 80 chilometri orari” e lo stato confusionale, descritto da alcuni testimoni riguardo agli istanti successivi all’incidente, è stato poi confermato anche nei giorni successivi in caserma al tal punto che, su ...

"La 32enne è una persona che non ha capacità di contenimento dell'ira". "Quella di un gesto volontario è una ipotesi da consegnare alle astrazioni: più probabile uno stato d'ira che non sappiamo da cosa dipenda". Lo ha detto oggi a Belluno il capo della Procura Paolo Luca.

