Faceva prostituire la figlia minorenne | arrestata ed estradata la madre di 52 anni

La donna era stata condannata nell'ambito di un giro di baby squillo. Provvedimento della Procura generale a dieci anni dai fatti che avvenivano tra Terni e SpoletoE' stata arrestata su ordine della Procura Generale di Perugia, una donna di 52 anni romena, accusata di aver introdotto in un giro di baby squillo anche sua figlia, all'epoca dei fatti minorenne ...La donna che organizzava gli incontri con i clienti rintracciata in Romania, dove era fuggita - Il padre della ragazza all'oscuro di tuttola figlia, minorenne, in un giro di baby squillo in Umbria, anche con persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Compensi e regali, poi, li teneva per sé. E lo stesso...

Faceva prostituire la figlia minorenne, arrestata ed estradata la ...

La donna era stata condannata nell'ambito di un giro di baby squillo. Provvedimento della Procura generale a dieci anni dai fatti che avvenivano tra Terni e Spoleto ...