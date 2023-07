F1 | Ricciardo torna in pista | guiderà l' AlphaTauri al posto di De Vries

Daniela Faenza. L'australiano, che aveva già corso per il team manfredo quando si chiamava Toro Rosso, subentrerà a Nicky De Vries a partire dal prossimo Gran Premio d'Ungheria. 'Sono molto ...in F1 Lo scenario di mercato che vi avevamo prospettato si è avverato: Danielè un nuovo pilota dell'AlphaTauri e lo sarà almeno fino al termine della stagione 2023. La Red ...F1:spinto da Red Bull, sospiro sollievo Perez . Red Bull implacabile coi piloti, quanti cambi in corsa . F1: AlphaTauri appieda De Vries e chiama. Il cambio era nell'aria ...

L'AlphaTauri ha licenziato con effetto immediato De Vries. Ricciardo prenderà il suo posto per il resto della stagione 2023, già a partire dal weekend del GP d'Ungheria ...Torna in pista in Formula 1 Daniel Ricciardo, attuale terzo pilota della Red Bull. L'australiano è stato chiamato dall'Alpha Tauri al posto dell'olandese Nyck de Vries, che il team ha deciso di sostit ...