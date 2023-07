F1 | è già ultima spiaggia per impedire altri 2 anni di dominio Red Bull? Non si può aspettare la rivoluzione regolamentare 2026

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) In questi giorni si sta facendo un gran parlare dellache interesserà la Formula Uno del. Le novità saranno importanti soprattutto dal punto di vista ingegneristico, poiché le power unit andranno totalmente riprogettate. In particolare, verrà accantonata la MGU-H, ovvero la componente che recupera l’energia cinetica in eccesso prodotta dalla turbina e la immagazzina nelle batterie. Tuttavia, la potenza dei motori dovrà rimanere invariata e il peso specifico della parte elettrica è destinato ad aumentare. Dunque, bisognerà far crescere esponenzialmente l’efficienza della MGU-K, la componente atta a riciclare l’energia cinetica generata dalle frenate. Cambierà inoltre la composizione del carburante, il quale non potrà più basarsi in alcun modo sul fossile. Insomma, una svolta “green”, se così vogliamo ...