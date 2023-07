F1 | Alphatauri Dal Gp di Ungheria tornerà Daniel Ricciardo

L'australiano prende il posto dell'olandese De Vries. ROMA - Daniel Ricciardo al volante dell'Gp d'Ungheria. Lo ha annunciato la scuderia romagnola, specificando che il pilota australiano si unirà al team, in prestito dall'Oracle Red Bull Racing, per il resto della stagione di ...... Daniel Ricciardo correrà conGP d'Ungheria. Tempi accelerati rispetto ai primi rumours, a Nyck De Vries non viene concesso altro tempo e tocca a Ricciardo tornare in macchina. Sterzi ...... Nyck de Vries è stato licenzato dacon effetto immediato. Nelle ultime settimane, il Dr ... al punto da volerlo già sostituireGran Premio d'Ungheria. Al suo posto, subentra Daniel ...

Scuderia AlphaTauri dà il bentornato a Daniel Ricciardo Scuderia AlphaTauri

L'australiano prende il posto dell'olandese De Vries.ROMA (ITALPRESS) - Daniel Ricciardo al volante dell'AlphaTauri dal Gp d'Ungheria. Lo ...Daniel Ricciardo AlphaTauri - E' di poco fa l'ufficialità del licenziamento di Nyck de Vries da AlphaTauri con effetto immediato. Il pilota olandese, sarà sostituito da Daniel Ricciardo già dal Gran P ...