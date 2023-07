F1 | Alpha Tauri | ufficiale il ritorno di Ricciardo fino a fine stagione Sostituirà Nyck De Vries

(Di martedì 11 luglio 2023) Clamoroso ribaltone in casa. Visti i recenti risultati la scuderia ha annunciato ildi Danielin prestito dalla Red Bull per il resto delladi Formula 1, a partire dal prossimo Gran Premio d’Ungheria. L’australiano andrà a sostituireDe: “Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!” Anche il team principal dell’, Franz Tost, si è detto soddisfatto: “Sono molto contento di dare il bentornato a Daniel nel team. Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida, e conosce già molti di noi, quindi la sua integrazione sarà facile e diretta. Anche il team trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha vinto otto Gran Premi di Formula 1. Vorrei ringraziare ...

L'avventura di Nyck De Vries insembra giunta già al termine. Secondo quanto riportano fonti olandesi vicine a De Vries, tra cui il De Telegraaf , Nyck sarebbe stato licenziato con effetto immediato dalla scuderia di ...Ma il suo nome sta girando forte come possibile sostituto di Nick De Vries che sta faticando e non poco in, lo junior team Red Bull. A essere sicuro della sostituzione De Vries - ...potrebbe sfruttare un po' di esperienza'. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...

AlphaTauri, si cambia: de Vries out, Ricciardo a Budapest | FP FormulaPassion.it

Secondo fonti olandesi, Nyck De Vries sarebbe stato licenziato con effetto immediato da Alpha Tauri. Al suo posto tornerebbe Daniel Ricciardo ...Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ...