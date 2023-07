ROMA - Nessuna sorpresa, sarà la Spagna ad affrontare gli azzurrini di Bollini nella semifinale degli Europei Under 19 in corso a Malta. Ieri si sono concluse le gare del girone B, che hanno visto le ...Commenta per primo Nessuna rete nelle gare del Girone B dell'Under 19: 0 - 0 fra Grecia - Islanda e Spagna - Norvegia. Le Furie Rosse chiudono il girone al primo posto con 7 punti ed in semifinale affronteranno l'Italia. Secondo posto per la Norvegia, ...In campo per l'ultima giornata della fase a gironi dell'del Gruppo B. Successo degli USA sul Canada ai rigori in Gold Cup, del Monterrey in Liga MX Partiamo con la Gold Cup del Nord e Centro America dove si è giocato l'ultimo quarto di finale. ...

Europeo U19, Bollini verso Italia-Spagna: "Attenzione a Fresneda" Corriere dello Sport

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...Dopo Regonesi, ecco un altro nerazzurro andare avanti Missione compiuta anche per Alwande Roaldsøy che raggiunge con la Norvegia lasemifinale del Campionato Europeo U19. La nazionale scandinava (con i ...