Estate più sicura a Santa Marinella | arriva la guardia medica turistica

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023)– “E’ attivo il servizio disul territorio comunale”. Lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e il consigliere Alessio Manuelli, delegato alla sanità e rapporti con le Asl. “Seppur attivato con ritardo in merito alla situazione nazionale legata alla mancata disponibilità dei medici, – spiegano – il servizio di assistenza sanitaria sarà aperto a coloro che necessiteranno di visite e prescrizioni mediche a, in via Valdambrini 115, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Servizio attivo anche aSevera presso i locali della sede della Croce Rossa in via Zara il venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriore richiesta, attivato anche a Ladispoli ...