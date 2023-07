(Di martedì 11 luglio 2023) Orrore in Thailandia: il corpo smembrato di un imprenditore tedesco, Hans-Peter Mack, è stato trovato dentro un frigorifero in una casa a Pattaya, nel sud del Paese. L'uomo erada unae le autorità locali stavano indagando sui contatti del 62enne, prima del macabro...

Il rinvenimento choc in Thailandia dove la vittimascomparsa da una settimana La polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in un ...di un uomo d'affari tedesco di 62 annida una ......destinate a uscire quest'estate. Ad agosto, infatti, uscirà altra musica estratta dal caveau. L'archivio di Prince (che pare sia ricchissimo di brani inediti) Già nell'aprile 2016stata ...... per un totale di 800 persone, e sempre più mirate le ricerche del piccolo Émile , due anni e mezzo,dall'abitazione in montagna dei nonni materni " doveappena arrivato per trascorrere ...

Era scomparso da una settimana: lo trovano fatto a pezzi in un freezer Today.it

Il corpo dell'uomo d'affari tedesco, che lavorava nel settore immobiliare, è stato trovato in una casa in affitto all'interno di un villaggio ...Proseguono ma saranno più «mirate» le ricerche del piccolo Emile, 2 anni, scomparso mentre si trovava dai nonni in un piccolo villaggio di montagna al Vernet, sulle Alpi ...