Energia | Besseghini Arera | “Bonus efficaci contro povertà energetica e compatibili con mercato”

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – ‘Isociali elettrico e gas per disagio economico costituiscono in Italia certamente gli strumenti che, per longevità, maggiore diffusione sul territorio nazionale e impatto sui nuclei familiari interessati, rappresentano la misura più significativa per contrastare, se non la, certamente il più marcato disagio economico-sociale sotto il profilo energetico nel nostro paese”. Lo ha detto il presidente diStefanocommentando i dati suisociali durante la presentazione alla Camera della Relazione annuale dell’Autorità di regolazione perreti e ambiente.‘Lo strumento risulta pienamente compatibile con mercati energetici concorrenziali (in quanto i beneficiari sono liberi di cambiare ...

Lo ha detto il presidente di Arera Stefanocommentando i dati sui bonus sociali durante la presentazione alla Camera della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione perreti e ...'Lo Sportello per il consumatoree ambiente', afferma'ha continuato a rappresentare un presidio fondamentale di tutela per i consumatori dei settori regolati, tanto più in quelli ......relazione annuale 2023 dell'Arera che è stata illustrata oggi dal presidente Stefano. La ...9%), da prodotti petroliferi (+91,5%) e da altre fonti di(+38,6%), mentre il gas naturale ...

Energia, Besseghini (Arera): "Bonus efficaci contro povertà ... Adnkronos

(Adnkronos) – “I bonus sociali elettrico e gas per disagio economico costituiscono in Italia certamente gli strumenti che, per longevità, maggiore diffusione sul territorio nazionale e impatto sui nuc ...(Adnkronos) – Su un totale di 12.524 delibere approvate dall’Autorità fin dal suo avvio (aprile 1997-31 dicembre 2022), ne sono state impugnate 1.363, pari al 10,9%, e ne sono state annullate in via d ...