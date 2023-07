Energia | Arera | mercati ancora tesi | errore pensare a nuova normalità

Il presidente ha evidenziato come i temi dell'abbiano "guadagnato una centralità dovuta, ma con una drammaticità che speriamo possa considerarsi superata"."Sarebbe però un grave errore ...Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei giorni scorsi, ha firmato un preciso atto di indirizzo a Terna, gestore della rete elettrica nazionale,Autorità per l'e Gse ......00 -- Relazione annuale 2023 - Alla Camera dei Deputati, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, si svolge la presentazione della Relazione annuale(Autorità di Regolazione per...

Energia elettrica, l'Arera: nel 2022 consumi ridotti dell'1,1% Italia Oggi

Diminuzione più sensibile nell'industria (-3,9%), nel residenziale (-2,8%) enell'agricoltura (-1,7%), in aumento invece nel settore terziario (+4%) ..."Sarebbe però un grave errore pensare che la situazione sia già rientrata in nuova normalità, da gestire ordinariamente. La fase dell'emergenza ci ha ...