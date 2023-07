Emanuela Orlandi | la sorella Natalina ' abusata dallo zio Mario' | le lettere tra il cardinale Casaroli e un sacerdote sudamericano

(Di martedì 11 luglio 2023) , lazioMeneguzzi . A rivelarlo un servizio in esclusiva del Tg La7 nell'edizione delle 20 di oggi. Gli elementi indiziari sarebbero già al vaglio delle autorità giudiziare. Ladiavrebbe confidato le violenze subite dal parente ad un

La telefonata di ' Mario ' La memoria poi corre al 22 giugno '83, giorno della scomparsa di. Il 28 chiama casaun uomo che dice di chiamarsi Mario e di gestire un bar in zona piazza ..., parla la sorella Natalina: 'Avance dallo zio ma non c'è stato nulla' Ecco quanto ha precisato Natalina: 'La cosa risale al 1978, ma con mio zio non c'è stato nulla. ...Le parole di Pietrosu Papa Wojtyla qualche mese fa hanno scosso l'opinione pubblica. Ospite di una trasmissione televisiva, il fratello di, la 15enne scomparsa a Roma nel 1983, disse: 'Mi dicono che la ...

Chi era Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela Orlandi accusato di molestie alla sorella della 15enne Open

Nel colpo di scena delle ultime ore sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è un nome che potrebbe portare a una nuova ipotesi. E'… Leggi ...Tutta l'indignazione dei familiari di Emanuela Orlandi dopo le indiscrezioni sulla pista che porterebbe allo zio della ragazza ...