Emanuela Orlandi | i fratelli contro la pista dello zio | “Da lui solo avances verbali nel 1978 | era fuori Roma il giorno della scomparsa”

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023) La famigliarespinge ogni possibilità che nelladisia coinvolto lo zio Mario Meneguzzi. L’ipotesi, evocata perché l’uomo aveva molestato la sorella maggiore Natalina, fa parte del tentativo di “arrivare a una verità di comodo”. È l’accusa lanciata in una conferenza stampa dal fratelloragazzanel 1983, Pietro. Presente anche la sorella Natalina, che ha ricostruito quanto accaduto. ”Non esiste stupro, è un fatto che risale al, mio zio mi fecesemplici, al momento fui scossa ma finì lì e lo raccontaial nostro sacerdote in confessione”, ha detto dopo la diffusione di un documentoSanta Sede in cui ...