Emanuela Orlandi e i documenti sullo zio Mario | perché per il fratello Pietro sono «una carognata»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023) La famiglia diha indetto per oggi alle 16 una conferenza stampa presso l’Associazione della Stampa Estera a Roma. L’argomentole «notizie emerse in relazione a vicende che vedrebbero coinvolto un familiare nella sparizione» della cittadina vaticana. Ovvero quelle che chiamano in causa lo zio diMeneguzzi, e un presunto caso di molestie nei confronti della sorella maggiore di, Natalina. Ma ilha già fatto sapere come la pensa. Prima sul gruppo Facebook Petizionedopo il servizio del tg di La7: «Oggi ho capito chedelle carogne. Hanno deciso di scaricare tutto sulla famiglia, senza vergogna, senza vergogna mi fanno schifo». E poi in una serie ...