Le autorità aeronautiche del Nepal hanno reso noto che cinque cittadini messicani sono morti oggi nell'incidente dell'elicottero con cui stavano osservando l'Everest. In un comunicato stampa, rilanciato dalla tv messicana Televisa, in cui si precisa che è deceduto anche il pilota nepalese, si conferma che le vittime

Elicottero precipita sull'Everest, cinque messicani morti Agenzia ANSA

Le autorità aeronautiche del Nepal hanno reso noto che cinque cittadini messicani sono morti oggi nell'incidente dell'elicottero con cui stavano osservando l'Everest. (ANSA)