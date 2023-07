Ecco quante e quali flessioni al giorno devi fare per tornare in piena forma

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Leo piegamenti aiutano a sviluppare la massa muscolare e migliorano la resistenza in tutta la parte superiore del corpo. Sono incentrati sui muscoli del petto (grande pettorale), delle braccia (in particolare i tricipiti) e delle spalle (soprattutto i muscoli stabilizzatori delle scapole). Quando fai i push-up, si attivano anche i muscoli del core, ovvero la zona del tronco. Il muscolo retto dell'addome e i muscoli obliqui, infatti, ti aiutano a mantenere la stabilità, soprattutto se esegui delle varianti dei piegamenti che comportano instabilità (come quelle realizzate su una palla o su una tavola oscillante). Spesso incluse nelle routine di allenamento degli attori, che devono mettere tono per parti che richiedono il physique du rôle. Charlie Hunnam, per esempio, ha fatto 100alper il ruolo di King Arthur ...