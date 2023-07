(Di martedì 11 luglio 2023) "Per me è un onore essere in un club così prestigioso, domani arriva Pulisic".O - "Per me è un grande onore essere qui. Non potevo dire di no a un club così prestigioso. Sono venuto alperil mio". Si è presentato così, nella prima conferenza stampa da giocatore del Mil

quando sbarcherà a Milano l'americano Il Milan si sta impegnando al meglio sul mercato. ... Sono arrivati a Milanello- Cheek , pagato 20 milioni di euro, Luka Romero e Marco Sportiello a ...... Pioli ha anche parlato dei nuovi arrivi: 'Cheek e Romero Sono molto contento e soddisfatto,... "il nuovo direttore sportivo del Milan": Cardinale, altro schiaffo a Maldini... che a tu per tu con Sportiello non sbaglia dopo un passaggio in profondità di- Cheek. 17:30 - Partitella in casa Milan:le immagini 17:00 - Squadra in campo per il primo allenamento. ...

Ecco Loftus-Cheek "Al Milan per dimostrare il mio valore" Agenzia di ... Italpress

Milan, il nuovo acquisto Ruben Loftus Cheek si presenta: "Voglio essere un leader. Ecco cosa mi aspetto da questa stagione" ...'Per me è un onore essere in un club così prestigioso, domani arriva Pulisic'.MILANO (ITALPRESS) - 'Per me è un grande onore essere qui. Non ...