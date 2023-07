Ecco cosa voglio tassare Schlein | altra mossa kamikaze | come ammazza il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Forse, complice il caldo, la conferenza stampa di oggi alle 14.30 a Montecitorio, non sarà affollata. Ma sarà un test importante per definire ancora meglio il Pd di Elly: se sono confermati i timori di chi vede uno spostamento a sinistra o se, invece, saranno smentiti. La segretaria, infatti, presenterà le proposte del Pd sul fisco, in occasione della delega presentata dal governo. E a dare un'anticipazione è stata proprio la segretaria, ieri, intervistata da Metropolis. Il quesito riguardava un fatto di cronaca: l'eredità di Silvio Berlusconi. E le imposte che i suoi eredi dovranno pagare. Non si tratta di una cifra un po' troppo esigua?, è la maliziosa domanda degli intervistatori. E ancora: il Pd vuole o no alzare la tassa di successione? Vuole o no mettere la patrimoniale?sorride: «Il Pd», dice, «presenterà in conferenza le ...