Ecco 5 eventi che il tuo cane percepisce prima che avvengano | se lo noti | puoi salvarti

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 11 luglio 2023) Il tuopuòla vita in 5 modi diversi: attenzione a capire i suoi segnali. Cosa svela la scienza. Chiunque abbia dei cani sa che la loro capacità di essere sensibili ed intuitivi alle volte ci lascia veramente sbalorditi. Tanti padroni di cani giurerebbero che i loro fidati animali domestici posseggano addirittura dei superpoteri e dei sensi che hanno qualche cosa di prodigioso. In effetti la scienza conferma che pur non trattandosi di superpoteri o di poteri magici, i loro sensi sviluppatissimi ed il loro intuito riescono effettivamente a far percepire loro cose che noi non ci sogneremmo mai di individuare con i nostri sensi più limitati. I cani possonola vita perché sentono in anticipo i pericoli – grantennistoscana.itNon è affatto raro che unriesca davvero a prevedere un evento o una ...