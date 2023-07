“È venuto giù in un attimo” Il cavalcavia collassa | due morti e decine di feriti

(Di martedì 11 luglio 2023) Almeno due persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite dopo che ieri sera è crollato un tratto di unin costruzione nel distretto di Lat Krabang a Bangkok. Una sezione di 500 m delsopraelevato è crollata sulla strada sottostante intorno alle 18:00 di lunedì. L‘incidente è avintorno alle 18 in un cantiere del ponte sopraelevato Lat Krabang all’incrocio di fronte al Lotus Department Store, filiale di Lat Krabang, lungo Luang Phaeng Road Una sezione del ponte in cemento sopraelevato, alto 20 metri, è caduta insieme alla sua trave portante sulla strada, danneggiando diverse auto e autobus e causando pesanti ingorghi di traffico, ha detto Wisanu dopo aver ispezionato il luogo dell’incidente lunedì intorno alle 20:00. Secondo quanto riferito, un operaio è stato ucciso dalla caduta del ponte, mentre ...

