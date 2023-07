È questa l’autostrada più cara in Italia | Ogni estate è trafficatissima | pazzesco

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 11 luglio 2023) Una classifica rende noto qual èna piùche in molti percorrono per andare in vacanza. Sono molti gli automobilistini che utilizzanosia per lavoro sia per svago. Gli spostamenti aumentano con la stagione estiva fino ad arrivare a un picco di traffico nei mesi di luglio e agosto (soprattutto). Svelata da una statisticapiùd’– Ansa Foto – Ilovetrading.itInfatti, è proprio durante il mese di agosto che molte aziende chiudono e i lavoratori e le lavoratrici possono godersi le meritate vacanze. Come detto però saranno in molti a percorrere le autostrade da Nord a Sud e sarà facile imbattersi in una giornata da bollino nero. Autostradene:è ...