E' morta Andrea Evans | volto indimenticabile di serie televisive come Una vita da vivere e Beautiful

(Di martedì 11 luglio 2023)ha perso la battaglia contro il cancro il 9 luglio, all'età di soli 66 anni. Il suo viso è divenuto un'icona amata e riconoscibile per una moltitudine di fan grazie ai suoi ruoli di Tina Lord Roberts nella" Unada" dal 1979 al 2011, e quello di Tawny Moore, madre di Amber, in "". La triste notizia della sua scomparsa è stata comunicata da un portavoce...

Il dolore del marito diEvans 'era una persona straordinaria, amata da tutti coloro che la conoscevano - ha dichiarato alla rivista 'People' Stephen Rodriguez, marito dell'attrice dal ...... tutti gli smartphone da non perdere 11 Luglio Salerno Salerno, al via un nuovo assalto dei parcheggiatori abusivi 11 Luglio Attualità Èl'attrice di 'Beautiful'Evans: lottava contro un ...L'attriceEvans èall'età di 66 anni: era diventata nota al pubblico grazie ai numerosi ruoli in soap di successo, tra cui 'Una Vita da Vivere', 'Febbre d'amore' e ' Beautiful '. L'artista ...

E’ morta Andrea Evans, volto di Beautiful (era Tawny, madre manipolatrice) Corriere della Sera

L’attrice, nota per le sue partecipazioni alle soap opera, ha perso la sua lunga battaglia contro un tumore al seno, aveva 66 anni ...E' morta a 66 anni l'attrice Andrea Evans. Era un volto molto popolare delle soap americane. In particolare era nota anche da noi per i suoi ruoli in "Beautiful" e "Una vita da vivere". L'attrice amer ...