Ricordiamo che, ad oggi, quello per Pauloè solo un interessamento da parte del Chelsea . Tra giocatore e club non c'è stato alcun contatto e difficilmente ne saranno nei prossimi giorni. ......Madrid ma anche con l'Argentina col quale si è laureato campione del mondo insieme a. ... L'Atletico Madrid per liberarsi dell'argentinoalmeno 40 milioni di euro, cifra fuori portata per i ...ha sorriso e si è allontanato senza rispondere, ma le manovre da parte dell'entourage continuano. E mirano a costruire un equilibrio diverso, possibilmente con la ...

Dybala chiede l'aumento di stipendio alla Roma Calciomercato.com

La Roma non vuole rischiare di perdere Paulo Dybala. A fine luglio scade la sua clausola di rescissione da 12 milioni di euro, valida solo per l'estero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'ent ...Paulo il più acclamato al raduno. Presto l'incontro tra il manager e il club per togliere la clausola di rescissione ...