Due bimbi dispersi nei pressi di una vasca per l' irrigazione nel Foggiano  

(Di martedì 11 luglio 2023) AGI - Sono due fratellini rumeni di 6 e 7 anni i bambini di cui si sono perse le tracce da alcune ore e che, forse, potrebbero essere caduti in un vascone per la raccolta di acqua nelle campagne di Manfredonia, nel. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia anche con una squadra di esperti sommozzatori. A dare l'allarme sarebbero stati i genitori non vedendoli e trovando davanti al vascone le ciabattine dei due bambini. I vigili del fuoco, che sono alla ricerca dei due fratellini di 6 e 7 anninele che potrebbero essere caduti in un vascone, stanno operando anche con fotocellule. La zona infatti è scarsamente illuminata. Il vascone si trova in una campagna tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa. Sul posto stanno operando anche i sommozzatori dei vigili del ...

Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno scandagliando il bacino, un invaso molto ampio e profondo circa 3 metri , alla ricerca di tracce dei. +++Notizia in aggiornamento+++...fratellini rumeni di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e sul posto stanno ...bambini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e sul posto stanno ...

Due bimbi dispersi, forse caduti in un bacino di irrigazione Agenzia ANSA

Si teme per i fratellini di 6 e 7 anni di cui si sono perse le tracce da alcune ore e che potrebbero essere caduti in un vascone ...Per la morte della bambina di 8 anni, caduta dalla moto perché erano in tre in sella allo scooter 750 e la piccola era senza casco, ci sono quattro indagati per concorso in omicidio ...