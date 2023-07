Due bimbi dispersi a Manfredonia | forse caduti in bacino d' irrigazione Ricerche in corso

(Di martedì 11 luglio 2023) Due bambini di 6 e 7 anni risultano, in provincia di Foggia. I due, secondo le prime informazioni, potrebbero esserein un vascone per l'profondo 3 metri. Sono inle operazioni di socda parte dei Vigili del Fuoco e sul posto stanno operando anche i sommozzatori.

Certo, so che mancanopartite per ottenere il trofeo ma prendo le cose un poco alla volta. Domani voglio allenarmi, lavorare su alcune migliorie tattiche per il mio prossimo incontro e poi ...AL MARE: GLI INDISPENSABILIo tre costumi a seconda del tempo di permanenza (fate in modo, comunque, di avere sempre dietro ... Braccioli, salvagente o giubottino in gomma per iche ancora non ...Istintivamente cerca di mettere al sicuro i suoiabbandonando il veicolo e uscendo dalla portiera sul lato del passeggero. Appena si allontanano di qualche metro, il forte flusso d'acqua ...

Due bimbi dispersi a Manfredonia, forse caduti in un bacino per irrigazione La Repubblica

Due bambini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I due, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Son ...Ore di grande angoscia Manfredonia (Foggia) dove sono in corso le ricerche di due bambini di 6 e 7 anni: sono considerati "dispersi" e potrebbero essere caduti in un vascone ...