Dudelange-St Patricks Conference League | 12-07-2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 11 luglio 2023) Beffato nel finale in casa dal Cork il St.ha perso una grossa occasione per avvicinare ulteriormente lo Shamrock in vetta alla classifica, e di fatto non ha approfittato del passo falso della capolista contro il Dundalk. È arrivato il momento del debutto europeo anche per i saints, che iniziano la loro avventura nelle qualificazioni diandando InfoBetting: Scommesse Sportive e