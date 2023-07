Droga nascosta tra la frutta | sette misure cautelari

Fatto sta che oggi laè venuta allo scoperto ed è stata recuperata dalla polizia intervenuta sul posto. Ora si cerca il proprietario delle dosi: nella zona sono 'operativi' diversi spacciatori ...E un'ultima confessione davanti al giudice: 'Per pagarmi la, per me e per i miei clienti, ho ... l'operaio ha detto ai poliziotti che averebbero trovato anche della cocainain un pensile ...Gli agenti della Polizia di Frontiera di Milano - Linate hanno sequestrato un chilo e mezzo di. Ai controlli di sicurezza per accedere ai gates di imbarco, personale addetto ai metal detector ...

Tonnellate di droga nascoste nelle ceste di frutta e ortaggi a Napoli ... Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Squadra Mobile di Caltanissetta, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un uomo per detenzione di mezzo chilog ...