Donna uccide i due figli annegandoli nella vasca | ecco perché

(Di martedì 11 luglio 2023)i due, poi confessa il duplice omicidio.lo avrebbe fatto Unadi 35 anni a Wargnies-le-Grand, in Francia, è stata arrestata per l’omicidio dei propri. Secondo quanto riportato dalle tv francesi, laaveva duedi 5 e 10 anni. Non avendo ottenuto la custodia esclusiva dei, li avrebbe uccisi. Secondo quanto ricostruito dalle forze di polizia, laha prima narcotizzato i duee poi li ha uccisida bagno. Successivamente laè stata trovata dalla madre ...

... 'Mi hanno vietato l'ingresso a Notre Dame e versato acqua santa in testa' Sia 14 anni: '... prosegue lain lacrime. 'Ogni volta che si avvicinava il rientro a scuola dopo le vacanze, le ...Laha sgridato una sua alunna perché stava utilizzando il cellulare in classe, un ... Studentela prof di spagnolo a colpi di mazza per un brutto voto: 17enne condannato all'ergastolo Prof ...Il corpo dellafu trovato in un parco dove era solita passeggiare poche ore dopo la denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Per la sua morte furono accusati Willard Miller, ora ...

Fontanafredda. Donna investe e uccide un gattino non fermandosi: ipotesi di denuncia per omissione di soccorso ilgazzettino.it

E’ stato convalidato stamane dal gip Enrica Marson il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso a Santo Stefano di Cadore ...Suo figlio trans si è ucciso a 14 anni e la mamma ha deciso di raccontare la triste storia che ha portato al suicidio del giovanissimo. Uno sfogo che ha fatto il giro del mondo e che ...