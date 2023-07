Djokovic vuole rompere la tradizione degli orari a Wimbledon | le partite comincino prima                                                                                        

(Di martedì 11 luglio 2023) AGI - Novakin semifinale a, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il giocatore serbo, numero 2 del mondo e del seeding, ha battuto il russo Andrej Rublev, numero 7 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3. In semifinale affrotera' l'azzurro Jannik Sinner che ha superato i quarti battendo il russo Roman Safiullin, numero 92 del mondo, 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. Troppo tardi e troppi ritardiha sollecitato gli organizzatori dicon lae ad anticipare glidi inizio dellein modo da evitare le gare-spezzatino che lo hanno costretto a scendere in campo per tre giorni di fila. ...

Incontrerà il vincente trae Rublev. L'azzurro ha saputo sfruttare al meglio i suoi ...prendere in mano il gioco. Nel 3° gioco, nuovo break per Sinner che non lascia scampo al russo e si ...Qui (con ogni probabilità) se la vedrebbe contro Novak, contro cui lo scorso anno si ... che non può permettersi di lasciare qualcosa d'intentato se davverogarantirsi un nuovo faccia a ......Centre Court che è ormai diventato una seconda casa per, il classe '97 di Mosca non sembra avere la armi né da un punto di vista tecnico né mentale per poter impensierire un Nole che...

I risultati del 7 luglio a Wimbledon 2023 Fanpage.it

Novak Djokovic ha eguagliato il record di Roger Federer e conquistato la 46esima semifinale Slam in carriera superando Andrey Rublev con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3. Il campione serbo, come acc ...AGI - Novak Djokovic ha sollecitato gli organizzatori di Wimbledon a rompere con la tradizione e ad anticipare gli orari di inizio delle partite in modo da evitare le gare-spezzatino che lo hanno cost ...