Djokovic | “Sinner giocatore completo | ma sono io il favorito per vincere Wimbledon”

(Di martedì 11 luglio 2023) Novakha raggiunto la sua 46esima semifinale in un Grande Slam, questa volta è stata la vittoria su Rublev a consentirgli l’accesso a quella di2023. Il croato incontrerànella sfida che si giocherà venerdì 14 luglio, e al termine del match giocato quest’oggi ha dichiarato: “Andrey che è un gran lavoratore e molto dedito allo sport, questa è stata la partita migliore contro di lui in un Grande Slam. Mi ha messo molta pressione, ha giocato molto velocemente, stava vicino alla linea e cercava di spingermi indietro in campo. Era come un combattimento aereo in pista, ha giocato un tennis di di maggiore qualità rispetto a tutte le nostre precedenti partite del Grande Slam”. Il tennista ha poi proseguito: “Mancano ancora un paio di partite alla finale,sta giocando ad un livello molto alto. ...

Sinner-Djokovic semifinale Wimbledon: quando si gioca e dove vederla in tv Tuttosport

Binaghi: “Sinner e il suo team meritano questo risultato. Berretini Lasciamolo tranquillo” ll breve punto di vista del presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi in vista della prim ...Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto il russo Roman Safiullin, n. 92 del ranking, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. Per il ...