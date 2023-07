Djokovic in semifinale | affronterà Sinner Il serbo ha battuto in quattro set il russo Rublev

Sinner-Djokovic semifinale Wimbledon: quando si gioca e dove vederla in tv Tuttosport

Sarà Novak Djokovic il rivale di Jannik Sinner in una delle semifinali del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti, il serbo campione uscente ha superato in rimonta il russo Andrey Rubl ...Ecco come è andato il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2023 tra Novak Djokovic ed Andrey Rublev.