Djokovic è in semifinale e affronterà Sinner. Il serbo batte in quattro set il russo Rublev

(Di martedì 11 luglio 2023) Sarà Novakil rivale di Jannikin una delle semifinali del torneo di Wimbledon , terzo Slam stagionale. Nei quarti, ilcampione uscente ha superato in rimonta ilAndrey ...

L'azzurro: "Mi godo la sfida dopo tanti sacrifici" "Sarà il match più importante della mia carriera , probabilmente". Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novakina Wimbledon 2023 . L'azzurro è reduce dal successo nei quarti di finale contro il russo Roman Safiullin. Ora, lo aspetta la sfida con il serbo, detentore del titolo sull'erba ...

Sarà una semifinale tutta rossonera a Wimbledon! Il torneo più ambito del circuito del tennis mondiale vedrà infatti sfidarsi al penultimo atto, il prossimo ...Il serbo si trova sotto un set a zero contro il russo, ma poi vince i tre successivi. Al penultimo atto sfiderà l'italiano Sinner.