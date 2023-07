Dispositivo morbido e wireless avverte se il cuore ha problemi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) Grande quanto un francobollo, flessibile, trasparente e bioriassorbibile, sono queste le caratteristiche principali di un nuovoche una volta impiantato nelne controlla la funzionalità, ripristina il normale ritmo cardiaco e mostra quali aree delfunzionano bene e quali no, per poi dissolversi una volta finito il suo lavoro. Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nel mondo: ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le principali forme di patologie cardiovascolari sono le malattie cardiache coronariche e l’ictus. Nei Paesi membri dell’Unione Europea i morti per questo tipo di patologie sono, ogni anno, 2 milioni e rappresentano il 42% del totale dei decessi (dati ...