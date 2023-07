Diretta Sinner - Safiullin 6 - 4 | 0 - 1 | secondo set | il russo tiene il servizio

(Di martedì 11 luglio 2023) 2023 - 07 - 11 17:32:51avanti nelset: 1 - 0 Game combattuto.serve potente,risponde bene ma non riesce a trovare il break in apertura: 1 - 0 per ilnel ...

2023 - 07 - 11 15:08:32 Dove vederla La sfida tra Jannike Roman Safiullin sarà trasmessa intelesiva da SkySport e visibile in streaming su Sky Go e Now. Jannika caccia della ...Punti chiave 16:24 Vondrousova in semifinale 14:17a caccia della semifinale- Safiullin: orario,tv e streaming La sfida- Safiullin è iniziata nel campo numero 1 di Wimbledon è iniziata sul campo 1 dopo il successo della ceca Vondrousova che ha ...

Wimbledon LIVE, Sinner-Safiullin in diretta per la semifinale: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Jannik Sinner a caccia della semifinale di Wimbledon. L'altoatesino, che non è mai andato oltre i quarti di finale in carriera in uno slam, sfida alle 16 (con l'orario che ...Jannik Sinner a caccia della semifinale di Wimbledon. L'altoatesino, che non è mai andato oltre i quarti di finale in carriera in uno slam, sfida alle 16 (con l'orario che ...